El Gobierno podria incórrer en un delicte de malversació de fons públics amb l'operatiu de l'1-O

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 12:30 h

Per què la Fiscalia no investiga el cost contra el referèndum?

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | És oficial, la Generalitat de Catalunya no es va gastar ni un euro en l'organització del referèndum segons l'informe del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.

Ho vàrem avançar el 15 de febrer , la justícia de l'Estat resta desesperada per trobar una factura per poder justificar el delicte de malversació de fons públics davant l'evidència jurídica que les acusacions de sedició i rebel·lió no s'aguanten: No es pot argumentar el delicte de rebel·lió perquè no hi ha cap escena de violència. No hi ha delicte de sedició perquè no hi ha cap document oficial que certifiqui la Declaració d'Independència. No hi ha delicte de malversació perquè no hi ha factures.

L'informe del jutge, que ja ha arribat al Gobierno, concreta que la Conselleria de Vicepresidència i d'Economia no va autoritzar l'ús de 5,8 milions d'euros previstos per a convocatòries electorals. La partida que, per cert, el Tribunal Constitucional va anul·lar el juliol del 2017.

Aquesta nova informació posa el marcador de cap per avall. L'operatiu de l'Operación Copernico per frenar el referèndum va costar 83 milions d'euros, i fou per evitar un delicte que és inexistent. No hi ha rebel·lió, no hi ha sedició ni malversació de fons públics. Actuarà la Fiscalia contra el Gobierno per malversació?