L'exjutge Elpidio José Silva vaticina al Marroc una ''democràcia més perfecta'' que l'espanyola

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 14:15 h

La justícia espanyola el va inhabilitar per investigar l'ex banquer Miguel Blesa

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Elpidio José Silva és un jurista i jutge inhabilitat per la justícia espanyola durant la instrucció del cas Blesa, que investigava l'ex banquer Miguel Blesa. La decisió la va prendre el Tribunal Superior de Justícia de Madrid -per decisions com, entre altres, enviar-lo a la presó en dues ocasions- i el seu cas va ser molt discutit entre els professionals del dret. Ara, Silva parla sobre la situació política a Catalunya i vaticina que "si això no canvia, és molt probable que, en cinquanta anys, el Marroc tingui una democràcia més perfecta que l'espanyola".



Cap delicte al cas català



Pel que fa al cas català, el jurista assegura que el delicte de sedició "no s'ha comès a Catalunya, ni el de rebel·lió, ni el de malversació de cabals públics, ni tan sols tinc clar el de desobediència". "Els que estan actualment impulsant aquests delictes hauran de respondre, ja sigui a nivell judicial o de responsabilitats disciplinàries", diu.



En aquest sentit, apunta a Ciutadans com una dreta que no és "clarament democràtica, sobretot a Catalunya". I sentencia que "el posicionament de la formació davant el moviment de l'1 d'octubre manca totalment de sentit i està basat en un gran relat propagandístic". El jurista també retreu a la Unió Europea no haver estat a l'altura dels esdeveniments a Catalunya.



Per acabar, també té paraules per defensar els presos polítics que -diu- "estan a la presó per delictes que no han comès". Tenint en compte que "el magistrat Llarena els està retraient la seva ideologia", Silva no augura un judici just per a ells. Pel que fa al cas català, el jurista assegura que el delicte de sedició "no s'ha comès a Catalunya, ni el de rebel·lió, ni el de malversació de cabals públics, ni tan sols tinc clar el de desobediència". "Els que estan actualment impulsant aquests delictes hauran de respondre, ja sigui a nivell judicial o de responsabilitats disciplinàries", diu.

En una entrevista a 'Revista Rambla', l'exjutge parla de la transició espanyola per assenyalar que "el seu efecte és allò que vivim ara". "La democràcia va haver d'arrossegar i salvar tot el franquisme antropològic. Això és el que ha generat la situació de corrupció galopant que hem viscut en els darrers trenta-cinc anys", explica. En aquest sentit, critica una democràcia "fallida" a Espanya.Segons Silva, l'Estat de dret a l'Estat espanyol "està dinamitat". "Tots els països que ens han envoltat han pogut culminar les seves històries polítiques i democràtiques. Nosaltres hem patit un retrocés de llibertats de trenta anys. Hi havia més llibertats en el període de 1978 a 1990 que avui", assegura. Sobre el futur de l'Estat espanyol, l'exjutge pronostica que "mentre el Partit Popular segueixi al poder, no hi ha sortida". "El problema d'Espanya ara mateix és polític. A la base hi ha una societat que no acaba de ser ben informada del que passa al país, però el problema és polític", conclou.Pel que fa al sistema judicial espanyol, Silva assenyala com el Tribunal Constitucional [...] és un òrgan liquidat sobretot arran dels successos que s'han desencadenat en relació a l'independentisme català". Segons ell, "ningú respecta aquest tribunal ni es creu la seva legitimitat, ni en l'àmbit jurídic ni en el extrajurídic". I afegeix: "avui dia, la dictadura no necessita cap tanc, amb una signatura del Tribunal Constitucional ja es dóna un cop d'Estat. Picant la informació, controlant determinats mitjans de comunicació, adulterant tot el sentit del relat i utilitzant com a titelles al poder judicial, des d'una dictadura que segueix sent bancària, ja et quedes amb el país".