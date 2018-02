L'exigència d'un prestigiós metge guardonat per la Fundació Príncep de Girona a Felip VI

Es tracta del metge especialitzat en malalties infeccioses, Oriol Mitjà Villar, premiat amb el Premi Fundació Príncep de Girona 2013 per la "seva dedicació exemplar" en el tractament de malalties infecciones endèmiques en països en desenvolupament i per l'impacte internacional del seu treball. En una piulada al seu compte de Twitter, Mitjà retreu al monarca el seu paper envers la situació política a Catalunya. Oriol Mitjà és assessor especial de l'OMS de la malaltia de Pian, una infecció tropical que afecta a nens en poblacions pobres i rurals i la qual pretén erradicar de la faç de la terra. Ha penjat el seu missatge contra el monarca en castellà i anglès.

La foto penjada per Oriol Mitjà a Twitter

