La caverna destaca que el presumpte assassí de Susqueda parla català

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 16:00 h

Un diari associat a la revista '¡Hola!' assegura que cridava, entre plors, que era innocent i ho feia en llengua catalana

Redacció | La gran expectació que ha generat la detenció per part dels Mossos d'Esquadra del presumpte assassí dels dos joves que van anar a fer caiac al pantà de Susqueda comença ja a derivar en informació groga i vexativa contra Catalunya.

Etiquetes assassinat, catalanofobia, caverna, crims, hola, panta, susqueda

La revista '¡Hola!' té un diari associat que s'anomena 'Tu otro Diario' on hi encabeix les notícies de successos. Avui explicava com els Mossos havien portat el detingut a un registre d'un habitatge. Jordi Magentí, aprofitant la presència de la premsa, en el moment que ha sortit de cotxe ha començat ha cridat "sóc innocent" o "jo no he estat", entre sanglots.





El diari citat destaca, i en negreta, que el presumpte assassí ho feia en català, sense que aquesta informació aporti res als fets reals dels quals tracta.

