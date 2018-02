Un col·lectiu de juristes no s'atura i porta la vulneració de drets dels catalans a Europa

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 15:30 h

650 juristes de tot l’estat ho denuncien al comissari de Drets Humans del Consell d’Europa

8 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Nova denuncia al comissari de Drets Humans del Consell d'Europa contra la violació de drets humans a Catalunya per part de l'Estat durant la jornada de l'1-O. En concret, 650 juristes de tot Espanya han presentat la denúncia, que segueix la ja presentada a l'ONU el desembre, aquest dimarts al matí i està impulsada pel Col·lectiu Praga.

En el text, els 650 juristes demanen al comissari que obri "una investigació independent i completa" per les greus vulneracions de drets a Catalunya, drets que estan contemplats pel mateix Consell d'Europa de Drets Humans (CEDH). Fa referència a la llibertat d'expressió i de reunió, de ser elegit i de no ser discriminat per opinions polítiques, el dret a la llibertat i al jutge imparcial.



També exigeix "la prohibició de tractes degradants" i reclamen el principi de legalitat penal. En aquest sentit, apunten al fet que la imputació pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació no és sostenible en vista de l'estil literal de la llei penal i de la consolidada jurisprudència sobre aquests delictes".







Presentada denúncia davant Comissari europeu Drets Humans del Consell d'Europa per greu violació de drets per part de l'Estat espanyol.Aquesta denúncia segueix la ja presentada a les Nacions Unides el desembre https://t.co/NFa3uU4sFT (castellà)https://t.co/pwlzy6oxUJ (anglès) — Col·lectiu Praga (@CollectiuPraga) 27 de febrer de 2018 Una de les signants, la professora de Dret Constitucional Mercè Barceló, ha dit a RAC1 que el més urgent seria actuar per defensar els drets de qui està en presó preventiva."Entenem que aquí el comissari ha de prendre un paper a parer nostre, rellevant. S'està veient no per part dels que hem signat, però per part de molts altres més. 150 penalistes espanyols van signar dient que no hi havia cap tipus de delicte dels que se'ls imputaven".

Notícies relacionades