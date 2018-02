200.000 euros anuals en limusines, begudes i àpats: això costava la seu de Junta de Castella i Lleó a Brussel·les

Destaquen les despeses de "cotxe amb conductor" del 2007: limusines per consellers i directors generals de la Junta per moure's a Brussel·les. Entre els noms que apareixen relacionats amb aquests cotxes de luxe hi ha el de l'aleshores director general d'Economia de la Junta, Víctor Valverde (que és qui aprovava totes les despeses de la seu a belga i que es va suïcidar al setembre de 2017), el del director general d'Indústria, que en aquell moment era Carlos Martín Tobalina (ara investigat del cas Perla Negra), el del conseller d'Educació, Juan José Mateos, i el de la consellera de Cultura, Maria José Salgueiro (que actualment és la delegada del Govern a Castella i Lleó) o les sigles AAEE, que podrien referir-se a Afers Exteriors. L'empresa Breugelmans Limousines es refereix a diverses "disposicions de limusines i de minibús amb xofers" el 2007; en ocasions durant horari nocturn, cosa que difícilment pot justificar-se per motius laborals.

I, per si no fos suficient, la Junta va pagar molts altres capritxos als que visitaven Brussel·les, com les cerveses -que, en ocasions, apareixen com "subministraments d'oficina"- durant la visita de dos consellers a Brussel·les o la compra de vins (justificats com "atencions als convidats") en botigues especialitzades. Per no parlar dels àpats de luxe, que han arribat a valorar-se per 4.097,67 euros. Entre els beneficiaris, destaquen els noms de l'aleshores conseller d'Economia i president de l'Agència de Desenvolupament Econòmic (ADE), Tomás Villanueva o del director general d'Energia i Mines, Ricardo González Mantero.

entre 800 i 1.200 euros de neteja cada mes o 3.063, 38 euros en sis mesos per jardineria. A més, els tràmits per traslladar-se de la primera oficina al palauet van suposar uns 21.350 euros, als quals cal afegir un "estudi de l'estat del local" per 596, 53 euros, mampares per més 2.000 i un timbre de més de 300 euros.D'altra banda, la directora de la oficina va comprar bitllets d'avió amb diners públics -segons va apuntar- per a reunions a Valladolid. Curiosament, la majoria dels viatges d'anada van ser un divendres i els de tornada un diumenge. També la inversió en material d'oficina sembla absurda (més de 1.000 euros en un mes) o la de telèfon (més de 7.000 euros en tres mesos); així com les "atencions amb convidats".