Nervis a La Zarzuela pel nou llibre de l'exmarit de la reina Letízia

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 17:30 h

Seria un relat de la vida d'Alonso Guerrero convertit en novel·la

Redacció| 'El amor de Penny Robinson' és el títol del nou maldecap de la família reial espanyola. Es tracta del llibre que publicarà el proper 9 de març l'exmarit de la reina Letizia, Alonso Guerrero, amb qui es va divorciar després d'haver-se casat pel civil en un matrimoni que va durar només 15 mesos.

La frase que apareix a la portada -"Volien saber-ho tot d'ell perquè ho volien saber tot d'ella"- és una declaració d'intencions del que serà una novel·la on s'explica el canvi de vida d'un home per haver estat casat amb una dona convertida en reina d'Espanya. "El personatge viu perseguit per la premsa del cor per tal que doni no només el que pugui explicar sinó per arrencar-li el que és", es llegeix a la introducció del llibre.Hauria d'estar nerviosa, doncs, La Zarzuela pel que sembla que serà el relat de la vida de Guerrero convertit en novel·la? De moment, l'editorial de l'obra escriu: "és una ficció que va poder convertir-se en realitat, però també una realitat que necessita la ficció per semblar creïble". Destaca que l'editor del llibre és l'exministre del PP, Manuel Pimentel.Guerrero ha passat més de 4 anys preparant el llibre, durant els quals ha evitat cedir a les ofertes de Telecinco per parlar sobre la vida anterior de la reina espanyola. I és que -fins ara- havia transcendit molt poca informació del seu matrimoni, només que ell era el seu professor i algun rumor no confirmat sobre que haurien perdut el fill que esperaven. El llibre tindrà el preu de 12,95 euros.