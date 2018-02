La CUP diu que el pacte entre JxCat i ERC fa olor d'autonomisme

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 18:00 h

“Estem lluny o molt lluny d’un possible acord”

Redacció | Els diputats de la CUP han comparegut aquest dimarts a la tarda en roda de premsa per refredar les expectatives que JxCat i ERC han estat alimentant aquests dies sobre la possibilitat que l’acord per la investidura i l’inici de la legislatura fos imminent. El diputat Carles Riera ha volgut deixar molt clar que els anticapitalistes no veuen, ara per ara, que es pugui bastir un pacte entre els independentistes de manera immediata. “Després de reunir-nos divendres, ahir i avui, volem dir que estem lluny o molt lluny d’un possible acord”, ha etzibat el diputat.

Manca de confiança

I és que la CUP ha perdut part de la confiança que els republicans i els de Carles Puigdemont li generaven quan estaven disposats a votar la investidura del 30 de gener. Segons Riera, es fa difícil creure's que volen un Govern "republicà tant a l'exili com a Catalunya" i, a més, l'embolcall que acompanya la proposta de resolució que JxCat ha presentat per al reconeixement de Puigdemont els hi sembla "autonomista".

El que ja està acordat entre JxCat i ERC no convenç

Els dos grups els han traslladat a la CUP que l'acord té tres eixos: una acció institucional republicana a l'exili presidida per Carles Puigdemont; una acció institucional a Catalunya amb el Parlament i el Govern, i la mobilització ciutadana a través d'un Procés Constituent.

La CUP rebutjarà tot el que tingui a veure amb què el desenvolupament de la república es circumscrigui a la gestió des de Bèlgica mentre les institucions a Catalunya treballen en una dinàmica autonomista: "No acceptarem res que suposi un acatament del 155. El no acatament ha de venir també des del Parlament".





"Vam avisar que només participaríem en reunions trilaterals. Ens hem incorporat doncs a aquestes reunions. Amb tot, hem de dir per endavant, que per part de la CUP estem lluny d'un possible acord." @carlesral #PerLaRepública pic.twitter.com/54K80gBe0S — CUP Països Catalans (@cupnacional) 27 de febrer de 2018

