Un alcalde socialista denuncia el robatori de documents que relacionaven el PP amb el cas Púnica del seu despatx

juan carlos de B madriz madriz

27 de febrer de 2018, 20.28 h

Sembla que al voltant del PP passen cosses curioses. O bé desapareixen les proves per arte de màgia o bé es mor la gent de formes curioses. Però es clar no s'ha de sospitar i per tant no s'investigarà res i si s'investiga i o fa la unitat aquella que fa informes falsos i quan esclata l'escàndol ningú sap res i tampoc hi ha cap mena de responsabilitats .. tenim perfectamen dibuixat l'estat de dret que tan cacareen