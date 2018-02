[Vídeo] Un unionista reconeix que ''no és il·legal'' que Jordi Sànchez pugui ser president

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 19:00 h

També dona la raó a ERC i diu que es necessita un Govern a llarg termini

Gerard Sesé @gerardsese | L'empresari unionista Alejandro López Fonta, que ja s'ha convertit en un dels habituals a les tertúlies de TV3 per a representar el nacionalisme espanyol, ha visitat avui el programa de tardes 'Tot es mou'. En una de les seves intervencions, després de connectar amb el Parlament, ha assegurat que la investidura de Jordi Sànchez és perfectament legal.

L'empresari Alejandro López Fonta ha dit que "no és correcte que el ministre d'Interior opini sobre processos oberts". També ha dit que "legalment és avui absolutament possible que Jordi Sànchez sigui president de la Generalitat, i hi ha precedents de candidats en presó preventiva". Malauradament, ha recordat que falta la interlocutòria del jutge, que podria decidir que no. Àdhuc, ha arribat a afirmar que es busca anar a la contra proposant aquest candidat i ha elogiat ERC dient que es necessita un govern efectiu i no un cada tres mesos.