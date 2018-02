[Vídeo] El cònsol de Finlàndia cessat per l'Estat alerta d'una cacera de bruixes al cos consular de Barcelona

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 19:30 h

Carrega contra el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol

Redacció| Albert Ginjaume no es quedarà callat davant pràctiques impròpies d'una democràcia. El tercer cònsol honorari a Barcelona que l’Estat espanyol fulmina sense cap explicació ha començat una campanya de denúncies a diversos mitjans de comunicació i, ahir mateix, va manifestar al 'Més324' que "el govern espanyol vol influir en tot el cos consular de Barcelona". "Pots dir-li cacera de bruixes o purga", va dir.

El cònsol de Finlàndia cessat per l'Estat alerta d'una cacera de bruixes al cos consular de Barcelona pic.twitter.com/NEbHp37Z6m — directevideos (@directevideos) 27 de febrer de 2018

Ginjaume ha representat Finlàndia a Catalunya durant nou anys sense cap incident diplomàtic. Ara, Madrid ha obligat aquest país a cessar-lo (hi ha tractats internacionals signats dècades enrere que ho permeten) -segons explica- per haver convidat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, a un dinar dels cònsols acreditats a Barcelona on cada mes es compta amb un convidat extern. Al Ministeri d'Afers Exteriors espanyols li hauria sentat malament aquesta decisió, potser perquè Conesa és també alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, municipi adherit a l'AMI. Ginjaume assegura, amb tot, que va ser convidada a la trobada només en condició de presidenta de la Diputació i que -de fet- en cap moment es va parlar d'altra cosa. "A més, no convido jo, sinó els cònsuls del Comité Executiu del Cos Consular", explica.Segons ell, a Finlàndia estan molestos amb la decisió del Gobierno però no poden fer res per evitar-la. Ginjaume no és el primer cònsul cessat per l'Estat espanyol darrerament, ja que l'octubre del 2016 va ser el cònsol de Letònia, Xavier Vinyals, i al gener, el cònsol de les Filipines, Jordi Puig, per haver participat en la vaga del 3 d'octubre després de la violència policial de l'1-O. En aquest sentit, ell apunta que "quan sortim del despatx, som ciutadans catalans amb la nostra manera de pensar i fer i hi tenim tot el dret. Això no va en contra de les relacions bilaterals entre el país que representem i l'Estat espanyol".