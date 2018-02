Diaris espanyols s'inventen que un anunci de Katy Perry ha fet enfadar els independentistes

El diari huffingtonpost.es és l'únic que en fa una selecció d'alguns comentaris, cap insult. Més aviat, reivindicar o recordar que Catalunya no és Espanya. A més, aquest diari té la decència, també, de mostrar comentaris espanyolistes que celebraven la foto de Perry. Per cert, uns comentaris que els altres diaris han obviat.

El diari El País, també El Español i l'OKdiario han publicat una noticia molt semblant i calcada. Explicaven que els independentistes han tingut una reacció agressiva amb insults i exabruptes contra la cantant nord-americana Katy Perry per haver anunciat el seu concert a Barcelona amb una bandera espanyola. Però, curiosament, cap dels tres diaris inclou captures o tuits o respotes d'Instagram amb aquest tipus de contingut.

COMENTARIS

#1 QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II 27 de febrer de 2018, 21.45 h



Economistes de madrit, reconeixen que un concert com el basc a Catalunya

crearia 300.000 llocs de treball

Aixo va dirigit a aquelles families d'emigrants es-patrañols que viuen a Catalunya

i que els seus fills no tenen treball, degut al brutal expoli i falta d'inversio que pateig

Catalunya.

Doncs au, que la bandereta es-patrañola els dongui de menjar....................

Una prova de que madrit roba les seus i els impostos a altres comunitats es que,

si tots tinguessim concert economic, el P... Llegir més

