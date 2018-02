Ridícul de Rivera en posar de manifest la seva ignorància sobre la història d'Espanya

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 20:00 h

L'ha pifiat parlant públicament de la conversa entre Ada Colau i Felip VI

Redacció| "És com dir al rei Joan Carles que mediï entre Tejero i Suárez". No és broma. És la reacció del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la conversa que va mantenir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb el rei espanyol Felip VI durant la inauguració del Mobile World Congress a la capital catalana. Colau hauria retret al monarca que no hagués mediat entre el Gobierno de Rajoy i l'executiu català durant els moments més intensos del conflicte entre ambdues parts; cosa que Rivera creu que no li pertocaria.

De fet, el líder de Ciutadans ha manifestat que Colau no hauria d'haver dit res sobre el paper de Felip VI després de la violència policial l'1-O. "És com dir al rei Joan Carles que mediï entre Tejero i Suárez", ha dit al respecte. Una mostra del seu desconeixement total de la història d'Espanya, ja que el pare de l'actual Rei sí que hauria fet de mediador entre Antonio Tejero i Adolfo Suárez durant l'intent de cop d'Estat a Espanya el 23 de febrer de 1981. De fet, molts espanyols porten dècades justificant la necessitat de mantenir la monarquia a Espanya pel rol que va jugar el rei emèrit aquell dia en concret.



Potser, amb tot, Albert Rivera sap més del que deixa entreveure; ja que el paper real de Joan Carles I el 23-F encara presenta certes llacunes. De fet, diversos analistes han apuntat a la possibilitat que el mateix monarca pogués estar al corrent de l'intent de cop d'estat i han criticat que no es posicionés obertament en contra fins que aquest ja estava en fase de fracàs.





