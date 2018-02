La indignant carta que ha rebut un fruiter tarragoní per posar un llaç groc a la botiga

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 05:00 h

La xarxa apunta a una mena de campanya unionista

Redacció| Un fruiter de Tarragona ha rebut una carta anònima al seu negoci per advertir-li que es desfaci del llaç groc per la llibertat dels presos polítics catalans que hi té a la porta. Ho ha denunciat via Twitter l’ex membre del secretariat permanent de l’ANC i número 5 a la llista de Junts per Catalunya per Tarragona en les eleccions del 21-D, Pere Grau.

Mireu què ha rebut el meu fruiter! pic.twitter.com/olh0GiWXlt — Pere Grau Valls (@PereGrauV) 27 de febrer de 2018

Segons el text, un grup d'unionistes haurien planejat un boicot contra el fruiter al qual ell mateix compra per les seves idees polítiques: “som un grup de veïnes del barri que sempre compren a la seva tenda i ens està bombardejant amb el llaç groc, cosa que no ens agrada”, diu la missiva.La carta afegeix que “el seu negoci és per vendre, i no per donar a entendre els seus sentiments a totes les que comprem perquè vostè es deu al seu negoci i viu d’ell". I conclou amb una amenaça: "Si no treu el llaç hem decidit no tornar a comprar-li”.Molts usuaris han criticat l'acció a la xarxa, recordant el mecànic de Reus que va ser citat a declarar per "delicte d'odi" per negar-se a arreglar el cotxe d'una policia espanyola o apuntant a alguna mena de campanya unionista. El matasegell de la carta és -de fet- de Barcelona i tant el contingut com la direcció de la fruiteria al sobre estan escrites per ordinador.