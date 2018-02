Ciudadanos s'enfada amb els companys de grup del Parlament Europeu per un acte amb Puigdemont

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 10:00 h

El partit Liberal i demòcrata flamenc també forma part del grup ALDE, al costat del partit taronja

Redacció | Carles Puigdemont va participar aquest dimarts en un debat al costat del partit liberal flamenc VLD a Gant, davant de prop de 150 joves que li han preguntat per la situació actual de Catalunya.

Durant l'acte, el líder de JxCAT ha assegurat que l'acord per la investidura i per formar govern és "a prop" i que cal buscar una solució "per veure com és possible seguir desplegant la república catalana i continuar gestionant el govern autonòmic".

L'acte no ha agradat gens a Ciudadanos que, al Parlament Europeu, formen part del mateix grup: ALDE, presidit ni més ni menys que pel líder del partit VLD, Guy Verhofstadt.

Ciudadanos s'ha queixat tant abans, durant i després de l'acte que els joves del VLD estudiaran ara projectar també un vídeo d'Inés Arrimadas, en una de les seves intervencions al Parlament de Catalunya.

Al torn de preguntes, les qüestions relacionades amb el possible acord de govern i amb el president legítim fent un pas al costat van tardar uns minuts en aparèixer. Puigdemont ha admès però "cal trobar una solució que permeti seguir desplegant República i gestionar un Govern autonòmic".

