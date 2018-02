'Omplim Ginebra' vol repetir l'èxit de Brussel·les a Suïssa per donar suport a Anna Gabriel

Sota el nom 'Omplim Ginebra', els organitzadors s'han desmarcat fins ara de qualsevol partit polític. A través d'un canal de Telegram que compta ja amb més de 3.500 subscriptors volen donar a conèixer la iniciativa i buscar suports.

De moment, han demanat a través de les xarxes socials que tant l'ANC com Òmnium se sumin a la iniciativa i els acompanyin a Ginebra. Ara per ara però, no hi ha cap data concreta sobre quan es farà finalment aquesta nova manifestació de suport.