El Gobierno amenaça en mantenir el 155 davant la possible formació d'un govern independentista

Rafael Català diu que s'haurien de prohibir els llaços grocs en seus administratives

Redacció | El Gobierno adverteix que estarà molt pendent del ple del Parlament d'aquest dijous on s'ha de restituir la figura de Puigdemont. En les últimes hores, diversos ministres han amenaçat de mantenir el 155 si la majora del Parlament prova d'investir Jordi Sànchez, que es perfila com el candidat del consens entre JxCat i ERC.

El portaveu al Congrés, Rafael Hernando, ja va advertir dimarts que "el 155 és una mesura extraordinària, que està destinada a restaurar la legalitat i la normalitat, i es restaurarà quan hi hagi un Govern disposat a complir amb la legalitat i les normes i no format per persones que són presumptes delinqüents".



El decret de la intervenció de Catalunya a través del 155 estipulava que quedaria anul·lada un cop es formés un Govern després de les eleccions del 21-D, on va tornar a guanyar una majoria independentista. Ara però, sembla que l'executiu de Rajoy està disposat a canviar les normes i seguir implantant el 155 si s'investeix Jordi Sànchez.

Així ha quedat confirmat aquest matí pel portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ha afirmat a la COPE que "si no hi ha un govern de la Generalitat legalment constituït, el 155 continuaria". I ha afegit que provar d'investir Sànchez "no té cap sentit" i "és una mala idea" perquè "un president ha de governar i ha d'estar amb la plena capacitat del seu temps i de la seva disponibilitat per fer-ho".



Tanmateix, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, s'ha expressat en aquesta direcció en una entrevista a RNE, perquè "ningú pot fer la seva feina si està privat de llibertat i a presó" i l'article 155 s'aplicarà "fins que hi hagi un govern que comenci a exercir les seves funcions constitucionals i estatutàries".

Prohibir els llaços grocs

D'altra banda, Catalá ha afirmat que és partidari d'obligar a retirar els llaços grocs d'edificis públics perquè, al seu entendre, no tots els catalans estan d'acord amb el que simbolitzen aquests símbols."No hi ha d'haver llaços grocs en seus administratives i s'haurien de retirar", ha reblat.

"No sé quin és el procediment, si és administrativa, però estic convençut que a les seus administratives no hi ha d'haver símbols identitaris", ha sentenciat.

