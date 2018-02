Lamela amplia la causa contra els Mossos: investiga ara l'exdirector del cos i el número dos de Forn

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 12:00 h

Els cita a declarar en qualitat d'investigats per sedició el 9 de març a l'Audiència Nacional

Redacció | La jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha ampliat la causa per l'1-O i, a petició de la Fiscalia, investiga ara l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari general d'Interior, César Puig, en el marc de la causa sobre l'actuació dels Mossos els dies 20 i 21 de setembre, durant les concentracions davant la conselleria d'Economia, i durant la jornada de l'1-O.

La jutgessa els atribueix els mateixos dos delictes de sedició que manté contra el Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la seva intendent, Teresa Laplana, i apunta ara a un possible delicte d’organització criminal, en la línia dels informes de la Guàrdia Civil.La jutgessa accepta així la petició de la Fiscalia que assegura que Soler i Puig van tenir una “actuació decisiva” a l’hora de fer realitat el referèndum i els cita a declarar el dia 9 de març en qualitat d'investigats.Tanmateix, dona dos dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la petició de la Fiscalia de declarar la causa complexa, fet que podria allargar la instrucció fins a 18 mesos.Amb tot, la jutgessa ha de determinar si com diu el fiscal no només hi va haver “inacció”, sinó també actes de “col·laboració real i efectiva” dels Mossos amb el referèndum. Segons la Fiscalia, aquests fets “només poden ser, com s’ha dit, conseqüència d’una actuació policial coordinada i subjecta a les prèvies instruccions dels caps dels Mossos d’Esquadra i dels responsables de la Conselleria d’Interior de la Generalitat”.