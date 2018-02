L'ANC activa una bústia a Brussel·les per enviar cartes al govern a l'exili

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

28 de febrer de 2018, 13.10 h





He intentat comunicarne per aquesta "bustia", i resulta que només he trobat TWITTER , que considero una manera molt imperfecta per a trametre idees, perquè amb el petit nombre de caracters que admet, NOMÉS SERVEIX per a intercanviar SLOGANS, lemes molt curts on resulta impossible desenvoluupar un raonament aa menys que no el tallis en uns quants twitts separats, solució que no m'agrada gens.





PER QUAN ENTENDREU, SENYORS DEL GOVERN, QUE A ALGUNS ENS AGRADARIA PODER SUGGERIR IDEES i no pas... Llegir més