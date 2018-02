El Periódico censura l'última vinyeta de Ferreres que ironitza amb el 155

No hi ha cap vot

Després de més de vint anys a El Periódico, Ferreres es volia acomiadar amb un dibuix crític, on un 155 gegant cau a sobre un escriptori. "Ui, per poc" es llegeix mentre, el que sembla un dibuixant, surt corrents. Finalment, la imatge l'ha cedit a Vilaweb, que l'ha publicada aquest matí.

El dibuixant fa un mes que està acomiadat i la direcció del diari va al·legar motius econòmics i tècnics. Però és ben clar que la línia editorial del diari desentonava amb els dibuixos de Ferreres, que en les seves imatges feia crítica de la repressió del govern espanyol contra Catalunya. Ferreres va afirmar en una entrevista a El Nacional, que tot i que no li van donar cap motiu ideològic ni polític per acomiadar-lo, "és evidentíssim que no hi lligo, com tothom veu des de fa temps".