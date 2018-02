Albiol amenaça amb un 155 més dur si el candidat és Jordi Sànchez

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 14:30 h

El president del PPC denuncia que hi ha dirigents polítics que estan "boicotejant" l'acció de les conselleries per culpar l'Estat

Redacció | El president del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat que si s'acaba optant pel número dos de Junts per Catalunya (JxCAT), Jordi Sánchez, com a candidat a la investidura això "obligaria" a aprovar un nou 155 d'"intensitat superior".

Albiol ha valorat així les informacions que apunten que Sánchez seria una de les opcions valorades, un candidat que per a ell no és "factible": "Els catalans no podem passar la vergonya de tenir un candidat o president a la Generalitat empresonat per delictes greus, no estem disposats a acceptar aquesta vergonya internacional".



Així, ha dit que el nou 155 hauria de comportar "passar a gestionar ja i fer política des de les conselleries". El popular ha afegit que aquesta acció també estaria justificada pel fet que hi ha càrrecs i dirifents que estan "boicotejant" l'acció de les conselleries per "culpar el 155". Per a Albiol, l'actuació hauria de ser la mateixa si s'optés per persones amb investigacions judicials pendents, com és el cas de Jordi Turull (JxCAT), ja que en cap dels dos casos es garanteix el retorna a la "normalitat".



El president del PPC ha dit que si finalment el candidat proposat és Sánchez caldrà preguntar "a qui estan enganyant" i sí el discurs real és el que fa el diputat davant del jutge "acceptant el marc constitucional" o el que explica als partits independentistes i als votants. El popular ha dit que hauria de ser el cap de files de JxCAT, Carles Puigdemont, qui expliqués aquesta "contradicció" i aquest "doble llenguatge".



La "normalitat" de Sànchez

Més enllà d'aquesta qüestió, ha rebutjat que Sánchez sigui el candidat que pugui retornar la "normalitat" a Catalunya tenint en compte la seva situació a la presó. "Estem davant d'un candidat que no és factible, continuaria portant Catalunya a la inestabilitat on estem instal·lats i el final del 155 es veuria condicionat", ha manifestat.

Així, Albiol ha defensat que el govern espanyol, i els partits que li van donar suport per aprovar l'article, estarien "legitimats" per aprovar un nou 155 "en graduació superior". "Si el candidat és un senyor a la presó per delictes greus és prou senyal d'alarma com perquè els partits democràtics posin fil a l'agulla i comencin a preparar una nova aprovació de l'article 155, que hauria de tenir certes connotacions diferents a aquest.



En tot cas, ha apuntat que s'hauria de tornar a passar pel Senat per aprovar una nova aplicació d'aquest article, ja que l'actual decauria "automàticament" en constituir-se un nou govern.

El diputat ha reclamat que Catalunya "necessita un govern normal" amb un president de la Generalitat que pugui governar amb "normalitat". En aquest sentit, ha afegit que si el candidat és Jordi Turull, nom que també ha sonat, la situació seria la mateixa perquè "un senyor imputat per delictes greus que anirà amb tota probabilitat a judici a la primavera o l'estiu no sembla que sigui el candidat que ajudi a tornar a al normalitat".



Per això, Albiol ha instat les formacions independentistes a optar per un candidat lliure de càrregues judicials.

En contra dels llaços grocs en dependències públiques

D'altra banda, Albiol ha considerat una "autèntica vergonya" que hi hagi dependències de la Generalitat que llueixin llaços grocs en solidaritat amb els líders independentistes presos. Per al popular, això posa en evidència que "hi ha un entramat dins de la Generalitat que està contaminat per l'independentisme".

Albiol ha posat aquest exemple com un dels motius que justificaria el "replantejament" del 155 per passar una "acció directa" des dels departaments. Ho ha lligat amb la denúncia que "hi ha responsables polítics que es dediquen a boicotejar la feina de la Generalitat per culpar el govern espanyol" i ha apuntat directament al director general d'Acció Cívica.