Ajuntaments s'uneixen per defensar la llengua en l'escola catalana

Somescola crida a manifestar-se aquest vespre per combatre els intents de l'Estat per "desestabilitzar" la societat a través de l'escola

Redacció | Alcaldes de tots els partits polítics, a excepció de PP i Cs, han mostrat el seu suport al model d'escola catalana, en l'avantsala de les manifestacions convocades per Somescola davant els ajuntaments per aquest dimecres al vespre.

L'acte ha comptat amb la presència de representants de la plataforma Somescola, formada per més de mig centenar d'entitats cíviques, culturals i de l'àmbit educatiu, com Òmnium Cultural, CIEMEN, Plataforma per la Llengua, la Fundació Bofill i el sindicat d'Ensenyament USTEC-STEC. També hi han assistit els secretaris generals de Comissions Obreres, Javier Pacheco, i de la UGT, Camil Ros, i el vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, entre molts d'altres.

Tanmateix, han participat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Núria Parlon, de Santa Coloma de Gramenet i Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts.

En un acte convocat a Santa Coloma de Gramenet, bressol de la immersió lingüística, el món municipal ha fet una crida a "consolidar, protegir i millorar" l'escola catalana i a combatre els intents de l'estat espanyol de "desestabilitzar" la societat a través de l'ús de la llengua com a instrument polític.Els alcaldes metropolitans han reivindicat que més enllà de les diferències polítiques, la unitat davant la defensa del model educatiu català és innegociable per la seva capacitat de cohesió i han advertit el govern espanyol que tant les institucions com la ciutadania els plantaran cara davant qualsevol ofensiva contra la llengua o l'escola.Somescola crida a manifestar-se aquest vespre a les sis de la tarda davant els ajuntaments per combatre els intents de l'Estat per "desestabilitzar" la societat a través de l'escola.