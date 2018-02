[Vídeo] Youtube censura el nou tema de Valtonyc contra la monarquia espanyola

La cançó comptava amb milers de visualitzacions quan el raper va denunciar fa unes hores que la plataforma Youtube hauria "prohibit" el vídeo "perquè incita a la violència". "Durant 7 anys no m'havia passat mai. Surten càrregues policials de la policia nacional l'1 d'octubre a Catalunya", diu Valtonyc per instar la població que es descarregui el tema i el torni a pujar a la xarxa.

Sota el títol 'Pido perdón porque he comprendido', Valtonyc difon via xarxes socials una nova crítica a la monarquia amb frases com "ve y diles, que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe". Al final de la cançó demana disculpes "a les rates i els porcs per haver-les comparat amb segons quins polítics i poderosos d'aquest Estat".