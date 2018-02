Puigdemont: ''intentem sobreposar-nos per a no perdre de vista el sentit del que ens ha portat fins aquí''

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 16:00 h

Ha concedit una entrevista a la periodista Bea Talegon

Redacció| "Presó i exili, això és molt dur, però tots intentem sobreposar-nos a aquesta situació tan terrible i dramàtica per a no perdre de vista el sentit del que ens ha portat fins aquí". Són paraules de Carles Puigdemont des del seu exili a Brussel·les en una entrevista a la periodista Bea Talegón per 'Diario 16'. Talegon ha estat durament criticada per l'unionisme per haver visualitzat les pràctiques repressives i autoritàries de l'Estat espanyol en el cas català.





1/3 "Cárcel y exilio, esto es muy duro, pero todos intentamos sobreponernos a esa situación tan terrible y dramática para no perder de vista el sentido de lo que nos ha llevado hasta aquí."

Conversación en #exclusiva de @BeatrizTalegon a Puigdemont @KRLS https://t.co/OHKKkcZi9i — Diario16 (@Diario_16) 28 de febrer de 2018 D'altra banda, ha lloat la Unió Europea com a espai de "llibertat de moviments i d'expressió" i assegura "no sentir-se fora de casa" a la capital europea. "El fet de poder continuar des d'un espai de llibertat com és Brussel·les i Europa (...) dona sentit a la nostra posició malgrat les dificultats", sentencia.

Durant l'entrevista, Puigdemont ha fet una crida per la llibertat dels presos polítics catalans ja que -diu- no hi ha cap motiu per perseguir els líders sobiranistes: "Qui ha vist mai Junqueras utilitzar la violència?" pregunta per sumar també a la seva reivindicació Joaquim Forn i els activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Puigdemont ha lamentat la persecució de les idees per part de la justícia espanyola i ha demanat més independència dels poders judicials: "Per què hi ha aquests nomenaments polítics en cúpules judicials, per què el TC és evidentment un tribunal de partit polític intervingut pel govern espanyol com de manera escandalosa s'ha vist en aquestes últimes setmanes?".