Sindicalistes arreu d'Europa engeguen una campanya pels presos polítics

De moment, hi ha prevista una visita d'una delegació sindical el proper 1 de març a Oriol Junqueras i Joaquim Forn a la presó d’Estremera. També es preparen concentracions a diversos consolats espanyols.

“Tenim diferents opinions personals sobre els esdeveniments de Catalunya i fins i tot sobre el dret d'autodeterminació del poble català, però tots i totes defensem els drets democràtics i per això exigim la llibertat immediata de tots els militants i càrrecs representatius catalans i la fi immediata de les accions judicials contra ells”, diu el manifest fundacional del projecte. A més, afegeixen que "tot atac als drets democràtics més fonamentals, qualsevol atac al dret a expressar lliurement les pròpies opinions i defensar-les, en qualsevol part de l'Estat espanyol, constitueix una amenaça per a la classe obrera de tot l'Estat espanyol i de tots els pobles".

