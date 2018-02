El PP vota en contra d'homenatjar víctimes del nazisme a una ciutat de Guadalajara

No hi ha cap vot

#PlenoAlovera finalizado!



Lo mejor del pleno de hoy, es...



¡Sorpresa!



Gracias al equipo de Gobierno de @Alter_Alovera tendremos un monolito o escultura en memoria de los deportados republicanos a campos nazis



Sólo vota en contra @PPAlovera



Historias para no dormir pic.twitter.com/HAMQandcWh — PPAlovera (@PPAlovera) 26 de febrer de 2018

Ahora Alovera va ser el grup municipal que va impulsar la moció, que va ser finalment aprovada amb el suport del PSOE i fins i tot de Ciudadanos. Alternativa Alovera -que governa en minoria al consistori- es va abstenir permetent que tirés endavant, cosa que el PP li va retreure públicament via Twitter.El rebuig dels populars a la iniciativa -que van titllar de "partidista"- ha aixecat polseguera entre diverses entitats vinculades a la memòria històrica, com el Foro per la Memòria de Guadalajara que ha situat al PP "a la dreta més extrema i negacionista de l'Holocaust" i ha demanat a la direcció del partit que "cridi a l'ordre als seus regidors i fixi una posició comuna". Durant el ple, la bancada del PP va comparar els represaliats de l'extermini nazi amb les víctimes de la Guerra Civil, cosa que va molestar els representants d'Ahora Alovera.