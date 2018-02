El vídeo viral d'un regidor de Rubí que deixa de volta i mitja el PSC

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 18:00 h

"Polítics presos són els corruptes que acaben a la presó, presos polítics són els que s'engarjolen per les seves idees"

Gerard Sesé @gerardsese | Malauradament, la política local passa molt desapercebuda per al gran públic, acostumat a veure debats al Parlament i al Congreso. Però als plens municipals de les ciutats catalans s'hi juga un altre partit, el d'una política molt més directe, propera i descarada. Una veritable pedrera, que avesa el discurs i són les millors pràctiques per a esdevenir un bon espadatxí de la política. De tant en tant, però, algun vídeo es fa viral i transcendeix a l'opinió pública.

És el cas d'un vídeo que recull les intervencions del regidor d'ERC a Rubí, Xavier Corbera, i que s'ha escampat com la pólvora, a causa de la fermesa i l'encert del seu discurs. És del ple de Rubí de la setmana passada i es pot veure Corbera donant una pallissa oral i ideològica al bloc unionista, PP i Ciudadanos i, especialment, al PSC.

Corbera, que és diplomat en Relacions Laborals i mestre, deixa entreveure la seva vena docent quan es dirigeix a la bancada unionista: "Polítics presos són els corruptes que acaben a la presó, presos polítics són els que s'engarjolen per les seves idees".

Al PSC: On és aquell partit que lluitava a favor de la llibertat d'expressió?



El regidor d'ERC es dirigeix al PSC directament: "vostès han lluitat contra el franquisme i a favor de la llibertat d'expressió i ara sembla que estiguin aquí per la cadira i no per a defensar uns valors". Els retreu que les seves decisions serveixen per "donar cobertura a PP i Cs" i els acaba preguntant: "on és aquell partit que defensava el dret dels pobles? Per acabar, els recorda al PSC que menteix quan el seu secretari general hagi afirmat que es va reunir amb els familiars dels presos polítics quan l'associació de famílies ho va desmentir.

Contra CS: són mala gent

Corbera també carrega durament contra Ciudadanos: "vostès són mala gent i parlen amb lleugeresa i fredor sobre les famílies dels presos i exiliats. En el país que estem construint no posarem a ningú a la presó per les seves idees i vostès podran expressar-se com vulguin. Darrere de vostès hi ha el pensament autoritari i és el seu desig des de la transició". I també recorden que Cs enganya a la gent.