Reguant: ''Sento que potser ha faltat explicar-nos més''

La regidora de la CUP Barcelona i exdiputada al Parlament assegura però que "en els darrers mesos s'ha treballat més" en aquest sentit

A.S. | "Sento que potser ha faltat explicar-nos més o que vam donar coses per sabudes", ha assegurat l'actual regidora de la CUP Barcelona i exdiputada al Parlament, Eulàlia Reguant.

En una entrevista a Revista Mirall , Reguant ha comentat que "en els darrers mesos creiem que s'ha treballat més" en aquest sentit. "Tenim aliances amb certs sectors de l'Estat organitzats i també europeus, hem treballat més el que té a veure amb la repressió i retallada de drets. I, ara, la xarxa que existeix és més àmplia", ha puntualitzat.

Segons Reguant, el procés català "s'entén poc a Europa". Malgrat tot, ha constatat que "cada vegada és més fàcil que es comprengui o que hi hagi certs sectors que ho entenguin". Atribueix aquesta falta d'empatia cap a Catalunya al fet que "Europa sempre ha associat els moviments sobiranistes amb l'extrema dreta i no entén el cas català en aquest sentit justament perquè és diferent d'aquesta lògica".

La regidora de la CUP Barcelona ha afegit que "en els darrers mesos i a partir de l'1-O, tot el que té a veure amb la retallada de drets comença a estar a l'ordre del dia". I creu que "cada vegada però s'entén més la idea d'un estat que busca els drets bàsics".

El desconcert europeu



"L'independentisme hegemònic està descobrint el poder i la naturalesa d'Europa. Durant molt temps sentíem que Europa ens salvaria o que no permetria que l'Estat fes el que ha fet. Érem pocs els que dèiem que això no seria així", ha recordat Reguant. "La UE és un constructe fet pels grans poders i per tant, salvarà als grans poders. Allà no trobarem respostes".

I lamenta que segurament "no ho vam dir prou perquè era un discurs antipàtic". "A la gent no li agradava sentir que la UE no ens salvaria ni ens reconeixeria". Fent autocrítica la 'cupaire' ha reconegut que "vam callar coses que intuíem que potser no serien com pensàvem" però també ha volgut ressaltar que "era complicat generar un discurs a contracorrent del què era l'hegemònic i ara la gent ho comença a veure".

Reguant posa de manifest però que "si la gent ho veu ara, potser és ara, el moment de fer el discurs."

