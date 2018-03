El PP, preocupat per si el govern valencià permetria ''referèndums de separació''

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 18:30 h

Bonig retreu a la Generalitat Valenciana si "està reconeixent trencar amb el principi d'unitat d'Espanya"

Redacció| La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, està preocupada per si la proposta de reforma de la Constitució espanyola que va presentar aquest dimarts el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "pretén donar cobertura als referèndums il·legals de separació i trencament com hem vist a Catalunya".

Així li ho ha preguntat aquest dimecres, quan també ha interrogat Puig sobre què opinarà el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de "la proposta que Espanya sigui plurinacional" i ha preguntat -escandalitzada- a Puig si "està reconeixent trencar amb el principi d'unitat d'Espanya". En aquest sentit, li ha retret que sembla que no s'ha llegit la Constitució actual, que "garanteix la igualtat dels espanyols davant la llei, els drets, la solidaritat entre territoris i el principi de lleialtat institucional".



Sobre la reforma, ha assegurat que "no és competència del president de la Generalitat, que no només afecta els valencians sinó al conjunt d'Espanya i és inaudit que no s'hagi comptat amb el PP, que no només és el principal partit de la Comunitat, sinó d'Espanya. Qualsevol reforma constitucional necessita d'amplis consensos i per tant necessita del PP ", ha assenyalat.

"Diu Puig que presenta aquesta reforma per sortir de la paràlisi nacional, i el que ha de fer és sortir de la paràlisi valenciana", ha assegurat la també presidenta del PP valencià davant la solució que -almenys- proposa Puig. "Hem vist que el Consell no només es dedica a enfrontar als valencians, sinó que a més ara vol fer un pas més i dividir al propi PSOE. Quan parla d'estat federal asimètric a què es refereix? Quina diferència hi ha entre un estat autonòmic i un estat federal? Quan parla d'asimetria ¿vol dir que tots els espanyols no som iguals davant la Llei? ", s'ha demanat.

Model 'federalitzant' i plurinacional

La Generalitat Valenciana va presentar aquest dimarts el seu document 'Proposta política sobre la reforma de la Constitució Espanyola', que aposta, entre altres qüestions, per un model territorial "federalitzant" que reconegui els fets diferencials a través de la "plurinacionalitat" i que articuli una distribució territorial del poder "a partir del principi de subsidiarietat". Entre altes coses, també es proposen elements per incrementar la proporcionalitat del sistema electoral; establir compromisos d'integritat per als càrrecs públics; facilitar la celebració de referèndums consultius i la realització d'iniciatives legislatives populars o reforçar la imparcialitat de la Fiscalia General de l'Estat.