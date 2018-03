Els moviments per apartar la direcció del PDeCAT ja tenen data d'acció

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 05:00 h

Els corrents interns, fidels a la figura de Puigdemont, preparen el salt per a després de la investidura

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ANÀLISI - @JoanSole_ | No és un secret, | No és un secret, ja ho va apuntar aquest diari el 16 de febrer , la direcció del PDeCAT cada vegada té menys suport entre les bases i els cercles més influents del partit. Si fa dues setmanes apuntàvem que hi ha corrents interns que volen accelerar el canvi, avui podem afirmar, segons ha pogut saber directe!cat, que la investidura és el tret de sortida per fer possible aquest objectiu.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, mentre espera l'arribada de l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras, per declarar davant del Suprem © Javier Barbancho Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes marta pascal, pdecat

Sense influència ni credibilitat, Marta Pascal i David Bonvehí resten a l'espera que l'onada s'emporti el que ha estat una legislatura per oblidar. La constitució de Junts per Catalunya, símbol inequívoc de la mala gestió de la direcció, ha sacsejat un partit fundat el 2016 que en cap moment ha gaudit d'estabilitat. Amb l'objectiu de mantenir una certa estabilitat en les negociacions, situació que ja va trencar la coordinadora general amb l'entrevista a La Vanguardia, les bases agafen força per exigir el relleu.

El marc polític actual exigeix determinació, per bé o per mal som en un context de blanc o negre després de divuit mesos on els dubtes, les desconfiances i la manca de cohesió no només va fer efímera la República, sinó que ha embrutat un anhel que beu de la unitat d'acció. El nou Govern no es pot permetre distraccions com les de cohabitar amb la direcció d'un partit que desmenteix i rema en la direcció oposada a la de l'executiu català.

El trencament

L'episodi que va marcar el punt i a part amb la direcció varen ser les dimissions al Govern i el posicionament de Pascal al costat de les tesis dels qui van dimitir o foren rellevats. La dimissió del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget -ara treballador del partit- i la posterior sortida de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté -vicepresidenta del PDeCAT-, el titular de l'Interior, Jordi Jané -recol·locat pel partit al Departament d'Interior com a coordinador de seguretat pública des de juliol- i la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz -en la direcció executiva després que Pascal la proposés, juntament amb Ferran Bel, Maria Senserrich, Montserrat Candini i Lluís Font el novembre passat en el Consell Nacional- va trencar la formació en dos. Uns moviments gestionats erràticament per la direcció del PDeCAT, que abraçava les tesis de Santi Vila en secret i que ara es troba en un impàs on dirigeixen un partit sense autoritat ni poder.

Senadora, i ben fora

On més suports té ara mateix la tesi de Marta Pascal és a Madrid. Jordi Xuclà i Carles Campuzano són les figures que més combreguen amb l'actual direcció. Sense cadira al Parlament, era impensable la seva presència a la llista de Junts per Catalunya, i amb la necessitat de trobar un espai on fer quelcom, Pascal serà la senadora per designació del Parlament de Catalunya. Una plaça que esdevé metàfora de la seva situació: el cementiri d'elefants on les carreres polítiques moren.

La marca Junts per Catalunya i el reconeixement a Puigdemont

L'èxit electoral de JxC, amb Puigdemont com a flamant guanyador, ha propiciat que avui la seva marca hagi fet desaparèixer la del PDeCAT. És el contrast d'un projecte il·lusionador contra un que en cap moment s'ha sentit guanyador. Un fet que facilita escenes com les de membres que han estripat el carnet demòcrata, han concorregut a la llista del president i participen en actes del partit.