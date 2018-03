Pablo Hasel: ''Els partits independentistes són un fre per aconseguir la República''

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 20:00 h

Plantofada del raper als acords que estan duent a terme JxCat, ERC i CUP

Gerard Sesé @gerardsese | Pablo Rivadulla i Duró, més conegut pel nom artístic de Pablo Hasél, és el raper i poeta lleidetà que ha estat jutjat per l'Adència Nacional fins a 3 vegades per les seves cançons contundents i lletres de crítica política. Tot just ara fa un mes, va declarar a Madrid i el judici està vist per sentència.

Els partits independentistes no tenen cap pla per materialitzar la república, ara només suposen un fre per conquerir-la. És l'hora del poble, dels Comitès de Defensa de la República. Sense enfortir-los, estem perduts. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 28 de febrer de 2018

El raper Pablo Hasél s'ha posicionat avui a Twitter i ha donat la seva visió de com es pot conquerir la República i té clar que no serà tasca dels aprtits sinó del poble a través dels CDRs (Comitès de Defensa de la República) i ha demanat que s'han de potenciar. Així ho escrivia en una publicació aquest matí: "Els partits independentistes no tenen cap pla per materialitzar la república, ara només suposen un fre per conquerir-la. És l'hora del poble, dels Comitès de Defensa de la República. Sense enfortir-los, estem perduts."