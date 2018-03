La vida de l'ex cap de gabinet de Rajoy com ambaixador a l'ONU: casa d'11 dormitoris i pista d'Squash

La casa està en una de les zones més preuades de la ciutat, per la Cinquena Avinguda i el Central Park, i compta també amb "magatzems, cambres d'instal·lacions, un rebedor, cuina, petit menjador; saló, menjador oficial i un despatx". Tot a càrrec de l'Estat, com el personal de casa a totes les residències de representació permanent espanyoles. Moragas va marxar a Nova York, a ocupar el seu nou càrrec, després de deixar el càrrec amb Rajoy pel fracàs del PP a les eleccions catalanes del 21-D, que el van relegar al grup Mixt amb només 4 diputats.

