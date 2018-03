[Vídeo] S'ha acabat el bròquil, literalment: El fruiter de Tarragona del llacet groc triplica les vendes

David Badalona Badalona

1 de març de 2018, 00.10 h

Un grapat de borbònics amenacen als Catalans que venem amb el llaç groc per la Llibertat del presos polítics represaliats per els espanyols, i nosaltres comprem,...comprem més...i comprem molt més..., sempre més...més...i més...productes de Catalunya recolzats per llaços grocs i per la Llibertat! Els borbònics segueixen amb el seu auto-engany del perdedor auto-compassiu...Derrotats com es veuen, humiliats com es senten, menyspreats com ho són per tot lo món!!!!