Guardiola porta els presos polítics al Parlament britànic

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 20:30 h

Presenten dues mocions de rebuig a la sanció per portar el llaç groc

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| No és polític però és un dels catalans que ha obtingut més èxits en els seus intents d'internacionalitzar el procés i la situació política a Catalunya. Després que es fes públic que la Guàrdia Civil hauria escorcollat l'avió on viatjava la seva família o que es negués a treure's el llaç groc tot i la sanció de la Federació Anglesa de Futbol (cosa que va provocar que els aficionats del Manchester City el lluïssin amb ell a Wembley), Pep Guardiola ha aconseguit que el cas català arribi al Parlament britànic.

El Plaid Cymru i el Partit Nacional Escocès han presentat dues mocions (sense data de votació) a la cambra anglesa per mostrar el seu suport a Guardiola, precisament, en relació amb la sanció que li ha posat la Federació Anglesa de futbol. Ambdós partits destaquen la seva "postura valenta [..] en defensa del poble català".

Guardiola s'ha assabentat de les seves ingerències al Parlament britànic a través d'una carta que ha enviat el diputat gal·lès Jonathan Edwards a la seu del seu actual club, el Manchester City. "Com sap hi ha relacions fermes entre els pobles de Gal·les i de Catalunya, i estem observant amb gran interès el que passa al seu país. Utilitzem cada oportunitat parlamentària per criticar les accions de l'Estat espanyol", diu la missiva. I conclou: "estigui segur que seguirem posant de manifest el patiment del poble català, al Parlament britànic".