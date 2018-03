La insòlita i aberrant justificació del Diario16.es per haver entrevistat Carles Puigdemont

Última actualització Dimecres, 28 de febrer de 2018 21:00 h

El text que acompanya el vídeo de l'entrevista afirma que "la línia editorial no comparteix les expressions, opinions i manifestacions que s'hi puguin donar"

Gerard Sesé @gerardsese | Avui, el digital Diario16.es ha tret en exclusiva una entrevista al president de Catalunya, Carles Puigdemont. L'havia aconseguit la seva periodista estrella, Bea Talegón, que s'ha desplaçat a Brussel·les i ha elaborat una entrevista extensa i en profunditat amb el polític gironí. Però l'entrevista, en format vídeo, ha aparegut amb un text preventiu que ha sorprès, fins i tot, a la mateixa periodista. Avui, el digital Diario16.es ha tret en exclusiva una entrevista al president de Catalunya, Carles Puigdemont. L'havia aconseguit la seva periodista estrella, Bea Talegón, que s'ha desplaçat a Brussel·les i ha elaborat una entrevista extensa i en profunditat amb el polític gironí. Però l'entrevista, en format vídeo, ha aparegut amb un text preventiu que ha sorprès, fins i tot, a la mateixa periodista.

Nuestro medio, en su afán y compromiso de ofrecer a nuestros lectores contenidos de gran calidad y que aporten elementos que ayuden al proceso de creación de la opinión, como corresponde al lector, ofrece una entrevista que nuestra líder de Opinión, Beatriz Talegon, ha hecho a Carles Puigdemont.

En la misma figuran expresiones, opiniones y manifestaciones que no necesariamente pudieran ser compartidas con la línea editorial de Diario16.

Pero siendo, como son, el respeto a la opinión ajena y a la libertad de expresión dos principios elementales que conforman nuestra filosofía editorial y nuestra forma de entender el periodismo, ofrecemos la entrevista en su totalidad.

Y dejamos al lector la opción legítima, desde su libertad y su propio criterio, valorar esta conversación en exclusiva para Diario16 de Beatriz Talegòn con Carles Puigdemont.

I què en pensa la protagonista afectada? En declaracions a directe!cat, Bea Talegón ha explicat que s'ha sorprès amb l'advertència que s'ha fet dins la publicació de la seva entrevista i que "no ho tenia constància que s'anava a fer". A més, ha afegit que no li van consultar: "no es va comptar amb mi". Però lluny de resignar-se, Talegón ha dit que "un cop ho he vist he manifestat personalment, i altres companys del mitjà m'han fet costat, que no estic d'acord amb aquest text" i, fins i tot, ha demanat que es retirés tot i que no ho ha aconseguit. Àdhuc, ha volgut deixar clar que no li agrada que "intentin embrutar la meva imatge" i que no ho entén ja que l'entrevista estava acordada amb el diari. D'altra banda, ha recordat que "mai he tingut problemes amb Diario16.es de cap tipus".





yo no tengo nada que ver con ese comentario. NADA. — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) 28 de febrer de 2018 Fins i tot, aquest matí, ella mateixa ja ha volgut deixar clar que "ella no té res a veure amb aquest comentari".

Si es miren i rebusquen les entrevistes fetes anteriorment en aquest mitjà, mai Diario16.es havia publicat una entrevista advertint als seus lectors que algunes de les "expressions, opinions o manifestacions" que puguin aparèixer no corresponen "amb la línia editorial del diari". Ni a gent de l'entorn d'ETA o assassins confessos o personatges dels més estrafolaris... Mai abans s'havia fet una advertència semblant. Potser convindria preguntar-se si aquest text preventiu podria anar més enfocat a les preguntes i valoracions de Bea Talegón que no pas a les respostes de Cares Puigdemont. Potser, el mitjà espanyol s'hauria volgut curar en salut sobre la manera de fer i pensar de la periodista madrilenya que ha mostrat empatia i comprensió amb el procés independentista republicà català. Per què sinó... qui s'excusa de les expressions i afirmacions d'un entrevistat?