El ple del Parlament centra les principals portades

1 de març de 2018, 14.07 h

Caixabanc "no" traslada los154 fondos de pensiones, ahora ya se lo piensan 2 veces,

no sea que se arruinen como le esta pasando a Codorniu por canviar la sede.



El enano publicitario Omnicon Media Group ha presentado concurso de acreedores,

mejor si se va, no queremos empresas deficitarias en Catalunya, la mierda para

es-patraña.



N.B. LA BANCA HA DIT "SI" i LA BANCA SEMPRE GUANYA COM AL QUEBEC