El Gobierno i Fiscalia prometen represalies contra la Mesa del Parlament si tramita les esmenes de la CUP

La Fiscalia també s'ha sumat aquest dimecres a les advertències del gobierno i ha anunciat que "està estudiant les possibles implicacions penals" de la decisió de la Mesa del Parlament. La Fiscalia ha considerat que la presentació d'aquestes esmenes posa de manifest "conductes d'una il·legalitat manifesta que no pot ser desconeguda pels qui la promouen o li donen suport".L'actuació de la Fiscalia, encapçalada pel Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, no deixa de ser sorprenent. La tesi doctoral defensada per Sánchez Melgar, de quasi 400 pàgines de contingut, es contradiu clarament amb les actuacions judicials de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem contra els líders independentistes , com avançava directe!cat. Entre altres, Sánchez Melgar fa referència al fet que diferents juristes consideren que "Qualsevol persona que estigui detinguda o en presó preventiva, si és proclamada com a diputat, ha de ser excarcerada i, en tot cas, el Tribunal Suprem ha de demanar el suplicatori corresponent". Tanmateix, afirma que els parlamentaris no poden delinquir per aprovar propostes.