La policia espanyola contra els Mossos: Els acusen de seguir polítics de Cs, PSC i PP

En aquest informe hi apareixen alguns noms coneguts com el d'Albert Rivera, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas, José Zaragoza, el president de Societat Civil Catalana, Mariano Gomá i fins i tot l'eurodiputat Ramon Tremosa.

Els agents espanyols han fet un informe al respecte que serà enviat a l'Audiència Nacional, on s diu que la Generalitat tenia un servei il·legal d'espionatge amb l'objectiu de seguir persones o entitats de perfil unionista o constitucionalista.

COMENTARIS

#1 Emili Castellar del Vallès Castellar del Vallès 1 de març de 2018, 10.23 h I si fos un afer de les clavegueres de l'estat per carregar-se el Mossos?

