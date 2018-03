El cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona destituït a petició d'Espanya: ''És una caça de bruixes''

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 11:00 h

Albert Ginjaume assegura que encara no li han donat "cap motiu" pel seu cessament i remarca que el Ministeri d'Exteriors finlandès va intentar evitar-lo

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El fins dimecres cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona, Albert Ginjaume, afirma a l'ACN que el cessament a petició del govern espanyol, fet efectiu dimecres, "efectivament" respon a "una caça de bruixes".

El cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona, Albert Ginjaume © Guifré Jordan Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Catalunya, Espanya, Finlàndia, independència, Viena

En aquest sentit, ha considerat que hi ha "una selecció de gent que pot ser simpatitzant amb un moviment i que no té la mateixa manera de pensar que el govern central" i que aquest, si pot, els fa "sortir d'escena". Segons ha explicat, tot i les peticions que ha fet a l'Ambaixada de Finlàndia a Espanya per conèixer les causes que han propiciat la seva destitució, encara no li han donat "cap motiu": "M'han dit que ve perquè el ministeri d'Afers Exteriors espanyol els ho va demanar".



Malgrat tot, Ginjaume ha destacat que ha tingut "tot el suport" tant de l'ambaixada com del ministeri d'Exteriors de Finlàndia. "M'han trucat personalment dient que senten molt la destitució i que han mirat d'evitar-la", ha assegurat.



A parer del cònsol, al Ministeri d'Exteriors espanyol "no se li va posar gens bé" que des del cos consular es convidés a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, a un dinar amb cònsols acreditats a la ciutat. Ginjaume justifica, però, que la Diputació és "la quarta autoritat de Catalunya" i que, d'altra banda, des del cos consular a Barcelona periòdicament es conviden personalitats de diferents àmbits, com ara universitats, científics o alcaldes.

A més, nega ser "molt actiu" a les xarxes socials, com assegura que van informar des del govern espanyol a l'ambaixadora, i remarca que, de fet, ni tan sols té un compte a Twitter, Instagram o Facebook.

És possible vetar un diplomàtic?

Ginjaume explica que Hèlsinki no va poder evitar el cessament perquè hi "estan obligats si Espanya els ho demana". Segons explica, la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques -signada tant per Espanya com per Finlàndia- estableix que un país receptor (en aquest cas Espanya) pot vetar un diplomàtic d'un país estranger "pel simple fet que vulgui cessar-lo". Per tant, matisa, "sense donar explicacions".



"No he tingut cap més opció que acceptar-ho". Ginjaume diu que després del cessament, a més del suport de la diplomàcia finlandesa també ha rebut missatges i visites de finlandesos que són a Barcelona. "M'han vingut a veure o m'han enviat missatges per dir-me que els sembla fatal que això passi", detalla.

Notícies relacionades