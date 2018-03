Cuixart: ''No podem renunciar ni a la senyera, ni al catalanisme, ni a l'1-O''

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 11:30 h

El president d'Òmnium Cultural escriu una carta des de Soto del Real: “ens cal cosir i recosir"

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "Tinc una obsessió: ens hem explicat poc i malament i no és retret a ningú, però no podem renunciar a seguir sent societat civil, i -jo que sóc poc de banderes- no podem renunciar ni a la senyera, ni al catalanisme, ni a l'1-O, ni a la convicció que només hi arribarem si hi anem junts". Així de contundent s'ha expressat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una carta enviada des de Soto del Real a Jordi Basté, el dia en què se celebra el ple al Parlament que ha de desbloquejar la investidura.

Cuixart ha afirmat que "tornarem a votar", però remarca: "ens cal cosir i recosir i enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva i explicar-nos tant com escoltar, sobretot escoltar".



D'altra banda, fa referencia a la limitació de la llibertat d'expressió a l'Estat, i no només pel procés independentista, també per la censura d'Arco, Valtonyc, Hasel o Fariña. Per això, lamenta que "han rebregat la independència judicial" i lamenta que "això no ha fet més que començar".



"Pocs retrets i més empatia. Ni demanar renúncies a ningú ni acceptar més xantatges barroers", acaba el president d'Òmnium la seva carta sobre "els posicionaments contraris a la presó preventiva o altres silencis".

Notícies relacionades