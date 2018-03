Ciudadanos no visita el pavelló dedicat a Catalunya del MWC

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 12:30 h

Albert Rivera i Inés Arrimadas han tingut temps per fotografiar-se al pavelló d'Espanya

Redacció | El líder de Ciutadans, Albert Rivera, i la presidenta del partit a Catalunya, Inés Arrimadas han visitat aquest dimecres el Mobile World Congrés.

S'han passejat per diferents pavellons, fins i tot pel d'Espanya, on s'han fet diverses fotografies. Ara bé, pel de Catalunya, no hi ha hagut temps. I això que només està separat del d'Espanya per un passadís.

Fonts de Ciudadanos explicaven a El Nacional que estava previst visitar també el pavelló català però que finalment no ha estat possible per "falta de temps". I ho han atribuït a un retard al començament del recorregut.

