Torrent posa el filibusterisme de Ciudadanos al seu lloc

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 13:30 h

El partit taronja demana la reconsideració de l'acord de JxCat, ERC i la CUP i el president del Parlament ho rebutja

Redacció | El president del Parlament, Roger Torrent, recorda que aquest tipus de petició es presenta sobre acords de Mesa i assegura que no hi ha hagut cap entesa sobre les esmenes transaccionals

El ple del Parlament d'aquest dijous ha començat amb picabaralla. Després que la Mesa hagi ratificat la tramitació de les polèmiques esmenes de la CUP -que s'ha negat a retirar-les-, el president de la cambra, Roger Torrent, ha donat el tret de sortida a la sessió plenària. A l'inici, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, i el vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (també de Cs), han demanat la paraula per demanar la reconsideració de l'acord entre JxCat, ERC i la CUP -sobre la ratificació de la tramitació de les esmenes dels anticapitalistes-, una petició que Torrent ha rebutjat.



El president de la cambra ha recordat que les reconsideracions es presenten sobre acords de la Mesa, i ha assegurat que no hi ha hagut pas cap entesa en la reunió d'aquest òrgan parlamentari sobre les esmenes transaccionals.



Carrizosa ha apuntat que una de les esmenes transaccionals té punts que fan referència a donar "validesa" al referèndum de l'1-O, un fet que segons el dirigent de Cs "vulnera" l'auto del Tribunal Constitucional (TC). Així mateix, Carrizosa ha assegurat que el ple no podia començar fins que no es resolgui la reconsideració interposada per Cs sobre la ratificació de la tramitació de les esmenes de la CUP. A això, Torrent ha replicat que el ple ja havia començat, i que per tant ja havia decaigut la possibilitat de presentar reconsideracions.



Visita als escons de Cs

En aquest moment, Espejo-Saavedra, que s'asseu al costat de Torrent com a vicepresident segon de la Mesa, ha baixat als escons de Cs, ha agafat el micròfon de la presidenta del grup, Inés Arrimadas, i ha sentenciat que la petició de reconsideració s'havia presentat abans que comencés el ple, i ha instat Torrent a comprovar el registre. El president del Parlament ha demanat "tranquil·litat", "ordre" i "educació", i ha constatat que la reconsideració de Cs fa referència a acords d'admissió a tràmit de les esmenes que "no s'han pres a la Mesa". "S'ha parlat de tot però no hi ha hagut acords d'admissió a tràmit, i tampoc no n'hi ha mai en les transaccions", ha justificat Torrent.

Espejo-Saavedra ha insistit en preguntar si la Mesa havia acordat o no admetre a tràmit l'esmena transaccional de la CUP, i ha asseverat que si és així el seu grup té el dret de reconsiderar-la. I, si no, ha reiterat que no es podria votar. A continuació, Torrent ha repetit que "no hi ha hagut admissió a tràmit formal de les transaccions", i ha fet una crida a l'ordre. Carrizosa ha tornat a prendre la paraula per demanar que els lletrats es pronunciessin sobre si és admissible o no la transacció. Aquí, Torrent ha conclòs que els serveis jurídics de la cambra ja havien parlat en la reunió de la Mesa, i ha ordenat que el ple procedís.

Finalment, el líder de Catalunya En Comú Podem, Xavier Domènech, ha agafat la paraula al faristol del saló de sessions per iniciar el debat.

