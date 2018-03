Joan Gaspart avisa que Madrid té ''moltíssim interès'' a emportar-se el Mobile World Congress

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 14:30 h

L'empresari va ser una peça clau en portar-lo de Cannes a Barcelona, el 2006

Redacció| D'entre tots els càrrecs directius que ostenta, Joan Gaspart és sobretot conegut pels seus 22 anys com a vicepresident i 3 com a president del FC Barcelona. Però pocs li reconeixen el mèrit de ser qui va aconseguir el trasllat del Mobile World Congress (MWC) des de Cannes a Barcelona el 2006, com a president del consorci de Turisme de Barcelona.

President d'HUSA Hotels, Gaspart ostenta allotjaments a Brussel·les als quals ha convidat a Carles Puigdemont. "L'hoteler ha de tenir les portes obertes a totes les persones sense demanar-los el carnet d'identitat ideològic", diu en assegurar que el tractaria com a qualsevol altre client. Per acabar, en relació amb la seva etapa com a directiu al Barça, defensa les actuacions de Josep Maria Bartomeu que -pensa- "ho deu estar passant malament perquè s'ha trobat situacions molt complexes, però ho està fent bé" però també el fet que Gerard Piqué pugui expressar el que pensa sense ser tan criticat. Sobre la manera com podria influir el procés català a aquesta mena d'esdeveniments, Gaspart apunta que "és un assumpte polític i són els polítics els que han de buscar solucions". "Nosaltres com a empresaris només podem exigir-los que les busquin i les trobin", afirma. En aquest sentit, assegura que "la gent que ens visita està acostumada a separar els temes polítics dels professionals" i "passen olímpicament" d'assumptes com la plantada de Roger Torrent o Ada Colau a Felip VI.

"Qui digui que el futur del Mobile a Barcelona corre perill és que no té ni idea. Per desgràcia, els participants que vénen de tot el món llegeixen als diaris que el Mobile perilla perquè l'alcaldessa i el president del Parlament no reben al Rei i això no està bé. Sembla que hi ha gent que vulgui que això passi", diu Gaspart en una entrevista a 'El Confidencial'. L'empresari contesta afirmativament a la pregunta del periodista sobre si existeixen "corrents ocultes per prendre-li la criatura" i explica que Madrid va ser el seu "gran contrincant" quan va anar a buscar el Mobile a Cannes.Segons ell, la capital espanyola té "moltíssim interès" a emportar-se la fira tecnològica. I afegeix: "També li dic que quan una ciutat del món ha tingut una desgràcia o un problema [en referència a l'atemptat terrorista a la Rambla del 17 d'agost de 2017], Barcelona ha estat molt solidària i no s'ha aprofitat d'aquest moment puntual". Un missatge que -diu- envia als que diuen que el Mobile perilla.