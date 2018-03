Zoido deixa entendre que els serveis d'intel·ligència espanyols són un autèntic fracàs

Justificar la força desproporcionada i la violència

El ministre Zoido ha assegurat al Senat que "l'actuació va ser legítima, professional i proporcionada i no ho dic jo, és que així ho ha avalat la Fiscalia amb un escrit presentat davant el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que sosté que l'empara la causa de justificació de compliment d'un deure i, en alguns casos, per la legítima defensa davant les actuacions d'individus no identificats de moment, que van actuar violentament contra els agents cometent presumptes delictes d'atemptat i resistència".

Ni idea de com van arribar les urnes

Zoido ha evidenciat el fracàs dels serveis d'intel·ligència i seguretat espanyols: "encara, a ciència exacta, no se sap el procediment pel qual aquelles urnes van poder arribar als col·legis". Una de les excuses que ha volgut donar el ministre ha estat dir que com que les urnes no eren oficials a les reconegudes oficialment no eren el tipus que es van buscar: "cal reconèixer que per molt que la Guàrdia Civil es va estar emprant i tots els cossos de seguretat, no es van trobar".

Relativitzar l'odi contra els catalans

D'altra banda, el ministre ha dit que l'expressió "a por ellos" s'ha vist en les xarxes socials i que, en qualsevol cas, hi ha imatges que recullen aquestes "expressions al carrer" en boca de persones alienes a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. "Ningú va ordenar l'ús de la violència", ha afegit.

El CNI, perdut i desorientat

Cal recordar que els serveis secrets espanyols van alertar pocs dies abans de l'1-O de l'existència d'urnes fins a tres ubicacions diferents, un fet que va motivar que un grapat d'agents es desplacessin fins als emplaçaments assenyalats per procedir a la confiscació d'urnes. El CNI també va instar a seguir a una determinada persona que teòricament els conduiria a un dels amagatalls, pista que també va resultar errònia.