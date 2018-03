Suport unànime dels cònsols de Barcelona a l'excònsol de Finlàndia cessat pel Gobierno

Tots els cònsols de Barcelona s'han solidaritzat amb el fins avui cònsol honorari de Finlàndia, Albert Ginjaume, destituït pel Gobierno per la seva suposada vinculació amb l'independentisme.

Els 94 representants internacionals han donat suport per escrit al representant finlandès, que encapçala la degana de l'Associació Consular a Barcelona, Franca Lorella Deza. Lorella, que també és ambaixadora del Perú, ha destacat l'actuació "correcta, responsable, seria, eficient, serena i equànime" de Ginjaume, tal com publica El País.

Tanmateix, ha mostrat la seva solidaritat a través d'una carta, el cònsol honorari de Dinamarca i responsable de relacions institucionals del Cos Consular a Barcelona, Lau Anderses, que lloa el paper de Ginjaume en aquest càrrec.



Suport de Finlàndia

Finlàndia també ha tingut bones paraules per l'excònsol. En un comunicat publicat dimarts, on anunciava que cessava a Ginjaume per pressions del Gobierno, ressalta que "ha servit a Finlàndia de forma exemplar durant els dinous anys que ha exercit funcions de cònsol honorari del país a Barcelona.