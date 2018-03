S'agreuja el conflicte diplomàtic: un diputat finlandès pressiona per declarar l'ambaixador espanyol al país ''persona non grata''

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 17:00 h

Diu que la situació recorda "al règim de Franco"

Redacció| La decisió del Gobierno espanyol de cessar el cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona, Albert Ginjaume -per haver convidat a un dinar del cos consular a Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona i batllessa de Sant Cugat del Vallès, que forma part de l'Associació de Municipis per la Independència- ha provocat un conflicte diplomàtic que segur no esperava el Gobierno.

El diputat finlandès Mikko Kärnä pressiona Hèlsinki per tal que demani la dimissió de l'ambaixador espanyol al país nòrdic, Manuel de la Cámara. Segons ha escrit en un comunicat el membre del Partit de Centre, "el senyor Ginjaume ha servit Finlàndia d'una manera exemplar durant 19 anys" i -per tant- la purga del Cos consular per motius polítics a Barcelona ha deixat en "xoc" molts polítics finlandesos.



El comunicat, a més, explica com la tardor passada el mateix diputat va rebre un correu electrònic de l'ambaixador Manuel de la Cámara en el qual amenaçava Finlàndia amb "afers de seguretat a la UE" després que el diputat defensés el dret dels catalans de decidir sobre la independència. "Insto de manera urgent al nostre ministeri d'Exteriors a considerar que l'ambaixador espanyol ha perdut la seva credibilitat i que, per tant, hauríem de considerar-lo persona non grata i posar fi a les seves funcions dins de la missió espanyola", conclou.



Kärnä ha admès que d'acord amb la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques "hi ha poc a fer" davant l'ordre de cessament de Ginjaume i ha criticat que el motiu pel qual es va produir la petició recorda "al règim de Franco": "Tens un dinar amb la 'persona equivocada' i ets destituït", ha lamentat.



Kärnä lluita pels drets i les llibertats a Catalunya com a part de la UE des de fa temps, introduint el debat al Parlament.



