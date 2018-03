[Vídeo] Una revolucionària APP japonesa de traducció instantània inclou el català

Aquí un vídeo d'un visitant del MWC on es pot veure com LIVE TALK tradueix a l'instant de l'anglès al català, castellà i àrab.

Per usar-lo, s'ha de configurar un idioma de visualització preferit, que serà el que es mostri traduït a la pantalla i es podran usar simultàniament les 19 llengües en una conversa grupal.

L'eina presentada al MWC reconeix el que diu l'orador i mostra instantàniament la traducció a l'idioma o idiomes seleccionats, en temps real en una o diverses pantalles. Aquesta APP es pot configurar per parlar en tants idiomes com es vulgui, sempre dins dels disponibles, durant una mateixa conversa. El programa és capaç de detectar les paraules de diferents oradors i oferir les traduccions "a un ritme natural de conversa", eliminant els desfasaments temporals.

LIVE TALK és el traductor multilingüe de la companyia tecnològica Fujitsu. Utilitza intel·ligència artificial (IA) i un motor 'cloud' que és capaç de traduir en temps real 19 idiomes, on s'hi troba el català.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal