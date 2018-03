Una unionista de Ciudadanos difama contra un mosso independentista per guanyar punts

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 18:35 h

Resulta ser una mestra que deia als seus alumnes de 6 anys que "el català no us servirà de res, el castellà és molt més important"

Gerard Sesé @gerardsese | Mònica Sebastián Bonet és una unionista espanyola de cap a peus. Fins aquí, no hi ha notícia, és un fet legítim i normal en una Catalunya plural i diversa com la nostra. Però la Mònica no només és una ciutadana unionista sinó que està fortament polititzada, especialment al seu Facebook on té publicacions que diu que "Podemos és vomitiu" o titlla Roger Torrent de "Nanzi amigo de los terroristas". Però, fins i tot, això podria encabir-se dins del dret de llibertat d'expressió. El problema és que de les afirmacions grotesques ha passat a la difamació i a la mentida, en aquest cas, contra un mosso d'esquadra només pel fet de ser independentista.

Inés Arrimiadas ha demostrat avui al ple al Parlament que mentir contra el procés i els independentistes és el discurs que toca fer. Ha dit que ells no són nacionalistes, que es trenquen famílies per culpa del procés, criticant la llei electoral que no li permet governar... És normal, doncs, que els militants i seguidors del partit taronja copiïn l'estil i el tarannà per a guanyar punts. És el cas de Mònica Sebastián Bonet, que ha publicat al seu Facebook (un text que, per cert, ja ha esborrat) que un mosso d'esquadra, Albert Donaire, l'havia multat pel sol fet de parlar en castellà.

directe!cat ha parlat amb Donaire i ha explicat que mai s'ha creuat amb aquesta dona i que, a més, "mai utilitzaria la meva posició contra un ciutadà per raons ideològiques". Donaire ha explicat que és víctima d'una dura campanya unionista contra la seva persona perquè és obertament i declaradament independentista. De fet, explica que les difamacions i mentides que cauen sobre ell busquen que el cos de policia català li obri un expedient. Donaire ja ha denunciat els fets als seus superiors.

Una unionista recalcitrant i radical

A les xarxes socials Mònica Sebastián Bonet ha demostrat tenir un discurs molt agressiu: assegurant que "Podemos és vomitiu" o titllant Roger Torrent de "Nanzi amigo de los terroristas". També té fotos amb Albert Rivera, Inés Arrimadas i Álvaro de Marichalar, alhora, imatges només tapada amb una bandera espanyola i a favor del Reial Madrid i la Roja.

Una mestra que sí que adoctrina

directe!cat ha pogut saber que Mònica Sebastián Bonet és professora i va exercir durant el curs 2015/16 de mestra a l'Escola Eiximenis, col·legi públic de Girona. Segons explica el pare d'una alumna, la mestra deia als alumnes (nens i nenes de 6 anys) que "el català no els serviria de res i que el castellà era molt més important" entre altres missatges espanyolistes i xenòfobs. Segons explica, "els pares ho sabíem pel que ens explicaven els nens" i, fins i tot, es va arribar a presentar una queixa a direcció però "no va anar més enllà i al cap de poc la van substituir per una baixa de malaltia".









