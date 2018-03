The New York Times recorda a Espanya que ''la idea d'unitat va ser un eslògan franquista''

En el text, Caparrós apunta a les dificultats de l'Estat espanyol "per ser un país" en comparació a la resta d'Estats europeus; pel que fa a les seves nules capacitats d'assolir consensos. "No és fàcil ser un país. En general no és fàcil; per a Espanya, encara menys. El tema reapareix de tant en tant i ha tornat a esclatar fa uns dies, quan una vocalista mòdicament oblidada, Marta Sánchez, es va colar a totes les converses per haver cantat la lletra d'un himne que no té lletra", escriu.

En aquest sentit, l'escriptor se centra en la dificultat (com a exemple paradigmàtic) dels espanyols de posar-se d'acord per trobar lletra al seu himne i recorda que l'actual prové d'una música militar. I és que -segons ell- Espanya "gairebé" no compta amb els símbols comuns en els quals es recolza la identitat nacional: "quan els espanyols espanyolistes surten al carrer els importa sobretot dir que són espanyols: el grau zero sempre està pendent. Llavors acostumen a cantar 'Yo soy español, español español', com si necessitessin repetir-ho per convèncer-se i haguessin de construir-ne els fonaments cada vegada". Caparrós assenyala així la manca d'"herois" o història comuna a Espanya; apuntant que "la seva història més present és la baralla entre dos bàndols, la Guerra Civil de 1936".

'The New York Times' també dedica unes paraules a Felip VI, assenyalant-lo com el símbol comú de l'espanyolisme que "millor funciona", fins que comença a parlar. "El Rei té el problema que parla, i en parlar desuneix: fa uns mesos va prendre partit pel govern central en el conflicte català, i es va allunyar de milions de suposats súbdits", conclou.