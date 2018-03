L' Ajuntament de Cervera posa de cap per avall la monarquia

Última actualització Dijous, 1 de març de 2018 20:00 h

Nova plantada de les institucions catalanes a la monarquia Espanyola

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Nova plantada de les institucions catalanes a la monarquia Espanyola. L'Ajuntament de Cervera (Segarra) ha mostrat el seu rebuig a l'anacrònica institució posant de cap per avall el retrat de Felip V que hi ha en una sala del consistori. Ha anunciat que -juntament amb altres quadres de personatges reials, des dels Reis Catòlics fins a Ferran VII- el retirarà en les properes setmanes i traslladarà les obres al Museu Comarcal de Cervera.

L'alcalde de Cervera, Ramon Royes (PDeCAT), ha assegurat que gran part de la decisió representa el rebuig "al paper del rei borbó Felip VI, defensant l'actitud i decisions del Govern d'Espanya, que ha aplicat l'article 155 de la Constitució espanyola contra el poble català, fet que com a mínim s'ha de qualificar d'injust i decebedor". Segons ell, "una exhibició de monarques, molts d'ells Borbons, no es correspon amb un espai que ha de ser la representació de la ciutadania a partir dels valors democràtics i de llibertat". I ha sentenciat que "aquests quadres simbolitzen una època molt fosca i negativa per a Catalunya i és anacrònic que estiguin exposats en un edifici que és la casa de tots els cerverins, quan el seu lloc ha de ser el Museu".



Sobre la figura del monarca que ha girat cap per avall, ha apuntat que "Felip V, el primer dels monarques hispànics de la dinastia dels Borbó va ser el responsable d'una greu reculada en les llibertats i drets del poble català quan el 1716 va promulgar el Decret de Nova Planta". En aquest sentit, ha assegurat que hi ha "un clar paral·lelisme amb la situació actual i l'aplicació contra Catalunya del Decret de Nova Planta el 1716, que va suposar la pèrdua de llibertats d'expressió, presos polítics, atacs a la llengua i cultura catalana i la intervenció i dissolució de les institucions catalanes, igual que ara en ple segle XXI ".

"Ens sentim extremadament lluny d'Espanya i volem simbolitzar el nostre rebuig als Borbó i al que van fer fa 300 anys, posant el retrat de Felip V girat durant unes setmanes abans de treure tots els retrats d'un edifici que es diu Paeria i que representa uns valors que res tenen a veure amb el comportament dels Borbons amb el poble català", ha explicat.